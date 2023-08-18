مايا مرسى تستعرض نجاحات "تحويشة" لتحقيق الشمول المالى للمرأة

استعرضت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، تفاصيل مبادرة تحويشة لتحقيق الشمول المالى للمرأة، الذى يعد من أهم المبادرات التى ينفذها المجلس لتحقيق الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن "تحويشة" أو مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى يعنى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة، موضحة أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، حيث تم إدماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن الهدف من "تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وتابعت: "ما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول إلى مصر الرقمية".

واستعرضت رئيسة المجلس وبالأرقام نجاحات "تحويشة" فيما يلى:

- ما يميز هذا المشروع عن أمثاله من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى، هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع إلى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول إلى مصر الرقمية.

بالأرقام نجح "تحويشة" في:

١- التواصل مع أكثر من 800 ألف "سيدة وقيادة طبيعية" بالقري من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الإدخار الرقمية.

٢- والوصول الى حوالي 550 قرية.. بـ١٤ محافظة.

٣- توفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات.



٤- تدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة.

٥- وتدريب أكثر من 57 ألف سيدة خارج المجموعات بإجمالي يزيد على 128 ألف سيدة على التثقيف المالي.



٦- تدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي.



وتابعت: ويضم "تحويشة" حتى الآن أكثر من 233 ألف سيدة من القري بالمحافظات بما يقرب من 12 ألف مجموعة ادخارية، موضحة أنه تم البدء في الادخار مع مجموعة تجريبية من خلال تطبيق تحويشة وجار البدء مع باقي المجموعات للإدخار والإقراض واقامة مشروعات خضراء صغيرة.



وفيما يتعلق بالتوعية برسائل المشروع وأهدافه بشكل مبسط فقد تم تصميم شخصيات "عرائس" رشيدة وفصيلة، تشارك في فعاليات المجلس وفى الأمسيات الثقافية بقرى المحافظات من خلال عروض مسرحية.



وتم تنظيم "تحدي تجديف نهر النيل" مع أبطال التجديف على مدار ٣٠ يوما من محافظة أسوان لمدينة رأس البر لمسافة ١٢٠٠ كم، وتم توعية السيدات بمعنى الادخار والالتزام الأسبوعي والتفضيل ما بين الاحتياجات والرغبات وتحديد الأولويات.



وبهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، تم تنظيم "تحويشة فى بنك" أو المحاكاة البنكية، لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة مبسطة، كما تمت توعيتهن بخدمات المجلس بالاعتماد على الميسرات الماليات، ونجح نموذج المحاكاة في الوصول إلى أكثر من 110 آلاف مستفيد/ة بالمحاكاة وأنشطة المجلس وخدمات البنوك في ٧ محافظات.

واختتمت رئيسة المجلس: مجهود كبير لم يكن يتحقق دون شراكات وتنسيق وتعاون مثمر، فكل الشكر والتقدير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- مصر، وفريق البنك المركزي والاتحاد الأوروبى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الزراعي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك الكويتي الوطني، وبنك الإسكان والتعمير، وشكر لفريق عمل المجلس القومي للمرأة في كل الإدارات.. الحلم مستمر والعمل مستمر.