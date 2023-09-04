الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تصدر قريبًا.. طبعة مصرية من رواية "تسوكورو نازاكي عديم اللون" لـ هاروكي موراكامي

رواية جديدة لهاروكي
رواية جديدة لهاروكي موراكامي

أعلنت مكتبة تنمية بالتعاون مع دار الآداب للنشر، عن إصدار طبعة مصرية من رواية "تسوكورو نازاكي عديم اللون وسنوات حجه"، للكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي،  ومن ترجمة أحمد حسن المعيي

ومن أجواء الرواية

‎خمسة أصدقاءٍ في المدرسة الثانويَّة، لا يكادون يفترقون. وتشاء الصدفة أن تشير أسماؤهم جميعًا إلى لونٍ من الألوان. فالأوَّل أكاماتسو (أي: الصنوبر الأحمر)، والثاني أومي (أي: البحر الأزرق)، والثالثة شيران (أي: الجذر الأبيض)، والرابعة كورونو (أي: الحقل الأسود). وحدَه تسوكورو تازاكي الذي ليس في اسمه نصيبٌ من اللون.

‎ويحدثُ أن يقرِّر هؤلاء الأصدقاء على حين فجأةٍ قطع صلتهم بتسوكورو تازاكي نهائيًّا. هكذا يهيمُ تسوكورو في حياته، يحمل وِزرًا لا يعرفه، ولا يستطيع حتى أن يتَّخذ أصدقاء مقرَّبين مرَّةً أخرى.

‎غير أنّه يلتقي بعد سنواتٍ طويلةٍ شخصًا ينكأ ذلك الجرح القديم، ويحثّه على اكتشاف السبب، وما حدث في تلك السنوات الضائعة.

الكاتب هاروكي موراكامي

يُعرف المؤلف الأكثر مبيعًا، بحكاياته المعقدة عن عبثية الحياة العصرية ووحدتها، والتي تُرجمت إلى حوالي 50 لغة، ويظهر اسم هاروكي موراكامي، كل عام، على الساحة للفوز بـ جائزة نوبل، ولكنه لم يحصل عليها، فهو مؤلف الكتب الشهيرة "كافكا على الشاطئ"، و"الغابة النرويجية"، وهناك الكثير من الأسباب التي يتم تداولها بسبب عدم فوزه، مثل أنه صاحب الكتب الأكثر مبيعًا حول العالم.

كما أصدر روايته “نهاية تاريخ الطائر” عام 1995، ونشر أيضًا روايته "1Q84" في اليابان في ثلاثة أجزاء خلال عامي 2009 و2010، وحققت انتشارًا واسعًا، كما صدرت النُّسخة الإنجليزية من الرواية عام 2011.

كما حصل هاروكي موراكامي بالفعل على جائزة فرانز كافكا، وهي جائزة رفيعة في عالم الأدب وأيضًا فاز بجائزة القدس، من بين العديد من الجوائز الأخرى.

وفي عام 2015، اختير واحدًا ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم، في قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا من خلال مجلة التايم الأمريكية Time.

يذكر أن هاروكي موراكامي، صدر له حديثًا، رواية جديدة بعنوان The City and Its Uncertain Walls’ "المدينة وأسوارها الغامضة" في اليابان، وسط إقبال الكثير من محبي الكاتب الياباني لترجمات الرواية.

هاروكي موراكامي دار الآداب للنشر مكتبة تنمية طبعة مصرية اليابان ترجمة

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