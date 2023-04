«بعد غياب 6 سنوات».. تكدس أمام مكتبات اليابان لشراء رواية هاروكى موراكامى الجديدة

4/14/2023 2:18:14 AM

الجمعة 14/أبريل/2023 - 02:18 ص 4/14/2023 2:18:14 AM

صدرت رواية جديدة للمؤلف الياباني الشهير هاروكي موراكامي، بعنوان The City and Its Uncertain Walls’ "المدينة وأسوارها الغامضة" في اليابان، وسط ترقب للكثير من محبي الكاتب الياباني لترجمات الرواية.

وجاء الاستقبال الياباني حافلًا، إذ أنها رواية "موراكامي" الأولى منذ ست سنوات، وهي أيضًا أطول رواياته، حيث تصل إلى أكثر من ألف صفحة .

تزاحم المكتبات

وفي حدث غير مألوف، اصطف العشرات من عشاق هاروكي موراكامي، المتحمسين لقراءة روايته الجديدة، خارج محلات بيع الكتب في طوكيو، منذ أمس، لطرحه روايته الأولى بعد غياب ست سنوات.

والتقطت عدسات المصوريين، الكثير من النسخ المكدسة من المدينة من رواية المدينة وأسوارها الغامضة، لموراكامي، المتوفرة حتى الآن باللغة اليابانية فقط، على طاولات عند مدخل أحد متاجر الكتب في طوكيو.

ووفقًا لوكالة فرانس برس، عكف المؤلف البالغ من العمر 74 عامًا، على كتابة هذه الرواية الجديدة، أيام عزلته أثناء وباء كورونا، صنع موراكامي اسمه من خلال مجموعته الواسعة من الكتب الناجحة دوليًا مثل روايته "الغابة النرويجية"عام 1987 ومن خلال أعمال مثل "كافكا على الشاطئ، ويوميات طائر الزنبك، وغيرها .

المؤلف الأكثر مبيعًا

يُعرف المؤلف الأكثر مبيعًا، بحكاياته المعقدة عن عبثية الحياة العصرية ووحدتها، والتي تُرجمت إلى حوالي 50 لغة.

وعلى مدار العقد الماضي، ظهر اسم موراكامي دائمًا على أنه الأقرب للفوز بجائزة نوبل للآداب، كما حصل بالفعل على جائزة فرانز كافكا، وهي جائزة رفيعة في عالم الأدب وأيضًا فاز بجائزة القدس، من بين العديد من الجوائز الأخرى.

كما فاز فيلم Drive My Car ، الماخوذ من قصة قصيرة من موراكامي، بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي 2021 وجائزة أفضل فيلم دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

ومن الصعب تحديد تصنيف أعمال موراكامي، فهو يكتب من الواقعية السحرية إلى الخيال العلمي والرومانسية، وتم تحويلها أعماله عدة مرات إلى أفلام وعروض مسرحية وفنية.

فوفقًا لأراء الكثير من نقاد الأدب، فإن خيال موراكامي يكون في أفضل حالاته عندما يركز على النظرات المسروقة التي تمثل العلاقات بأكملها، أو المشاهد السريالية غير المألوفة، مما يحول أي قصة إلى حكاية قابلة للتصديق.