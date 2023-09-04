استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط يرتفع عنه البحث حاليا، ونقدم لطلابنا الأعزاء نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يتساءل الكثير من طلبة الثانوية العامة عن رابط الإعلان عن نتائج الملاحق، حيث تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح و المراجعة و رصد الدرجات.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وعلى صعيد متصل، منذ قليل اعتمد “رضا حجازي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، ووصل عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين حوالي 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04% وللاطلاع على نتيجة ملاحق 3 ثانوي من الرابط التالي: https://natega.dostor.org/.

رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

تم إعلان نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وللاطلاع على النتيجة من هنــــــــــــــــــا

لينك نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وفي هذا الإطار، يستطيع طلبة الثانوية العامة الدور الثاني 2022-2023، الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: للاطلاع على نتيجة ملاحق 3 ثانوي بالرابط التالي: https://natega.dostor.org/.أو تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

الخطوة الثانية: علي الطالب/ة الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة الضغط علي نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

الخطوة الرابعة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.

الخطوة الخامسة: تظهر أمام الطالب/ة بيان بالنتيجة إذا كان الطالب ناجح أم راسب.

تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023



وعلى صعيد منفصل، يستطيع الطلاب والطالبات البدء في عمل تظلم بدءاً من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع، فالجدير بالذكر كشفت الوزارة أن الطالب الراسب في مادتين فأقل، بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة، وأدى الامتحان بالدور الثاني، سيحصل على درجة النجاح فقط بنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بينما من طلب تأجيل امتحانات الدور الأول، واختبر فيها في الدور الثاني سيحصل على الدرجة الفعلية للمواد بنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بمحافظات مصر.