تقرير: 18 خطرًا أساسيًا تواجه الدول العربية خلال العامين المقبلين

كشف أحدث تقرير للمخاطر العالمية الصادر خلال الربع الأول من عام 2023 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي شمل 12 دولة عربية، عن أن هناك 18 خطرًا أساسيًا ستواجه الدول العربية خلال العامين المقبلين، ووزعت تلك المخاطر على 5 مجالات رئيسية تصدرتها المخاطر الاقتصادية، تليها المخاطر المجتمعية ثم الجيوساسية تليها البيئية ثم المخاطر التكنولوجية في المرتبة الأخيرة.

ونتيجة لما سبق ذكره أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقرير لها، أن أزمة تكلفة المعيشة تتصدر قائمة المخاطر التي ستواجه الدول العربية على مستوى العامين المقبلين، سواء كانت على مستوى الخطر الأول كما هو الحال في بعض البلدان العربية مثل الإمارات والسعودية.

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن البلدان العربية تواجه خطرا وهو التضخم السريع والمستدام، والصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية، وجاءت أزمات الديون على رأس التحديات والمخاطر التي تواجهها البلدان العربية، حيث يواجه 6 بلدان عربية أزمة ديون خلال العامين المقبلين.

ومن المتوقع ايضًا أن تواجه البلدان العربية خطر الأزمات الحادة في إمدادات السلع الأساسية، والتنافس الجيوسياسي على الموارد، حيث تواجه الخطر الأول اليمن وتونس والمغرب، بينما تواجه الإمارات وسلطنة عمان وقطر والجزائر الخطر الثاني.

ولفتت المؤسسة إلى أن البلدان العربية يمكنها أن تواجه بعض التحديات مثل الصراع بين الدول وفشل إجراءات الأمن السيبراني تلاها كل من الكوارث الطبيعية والظروف الجوية القاسية، والمواجهة الجيواقتصادية، والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى انتشار النشاط الاقتصادي غير المشروع.

ويعد تقرير المخاطر العالمية رؤية أمنية استشرافية للمخاطر المستقبلية ما يرتبط بها من تهديدات محتملة سواء على المدى القريب، أو المدى البعيد، وذلك من خلال أحدث مسح إدراك المخاطر العالمية، ويعتمد التقرير على أن الخطر العالمي هو احتمال وقوع حدث أو حالة من شأنها أن تؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو السكان أو الموارد الطبيعية.

ويعرض التقرير 35 خطرًا وتعريفًا عالميًا تم تبنيها في استقصاء تصورات المخاطر العالمية 2022-2023 موزعة وفق 5 مستويات وهى:

مخاطر اقتصادي: تتضمن انفجار أزمة الأصول وانهيار صناعة أو سلسلة إمداد وأزمات الديون وعد استقرار الأسعار، وانتشار النشاط الاقتصادي غير المشروع، والانكماش الاقتصادي طويل المدى.

مخاطر بيئية: تتضمن فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، وفضل التكيف مع تغير المناخ، وعدم التخفيف من حدة تغير المناخ، وحوادث الأضرار البيئية واسعة النطاق، والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية الشديدة، وأزمات الموارد الطبيعية.

مخاطر جيو ساسية: تتضمن المواجهة الجو اقتصادية، وعدم فعالية المؤسسات متعددة الأطراف والتعاون الدولي، والصراع بين الدول، وانهيار الدول أو عدم الاستقرار.

مخاطر مجتمعية: تتضمن الأمراض المزمنة والحالات الصحية، وانهيار أو نقص البنية التحتية والخدمات العامة.

مخاطر تكنولوجية: تتضمن النتائج السلبية للتكنولوجيات، وانهيار البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وعدم المساواة الرقمية وعدم المساواة الرقمية وعدم الوصول إلى الخدمات الرقمية.