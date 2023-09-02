السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استعراض أداء 5 دول خليجية حول الأرصدة الصادرة عن الدول العربية

المؤسسة العربية لضمان
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

شهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية ارتفاعًا بمعدل 10.7% إلى 590 مليار دولار بنهاية عام 2022، مقارنة مع 53.3 مليار دولار في نهاية العام 2021، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

وأضاف تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الأرصدة الصادرة عن الدول العربية واصلت تركزها في 5 دول خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين بحصة بلغت 89% من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة العربية. 

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بقيمة 240 دولار وبحصة 40.7%، تليها السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 167.5 مليار دولار وبحصة 28.4% وجاءت قطر في المركز الثالث بقيمة 50 مليار دولار وبحصة 8.5% ثم الكويت والبحرين بقيم 46.8 و 21 مليار دولار وبحصص 7.9% و 3.6% على التوالي. 

وأشار التقرير إلى أن حجم ارصدة الاستثمار المباشر الصادرة ارتفع عن 12 دولة عربية بمعدلات تراوحت ما بين 32.3% (الكويت)، و 0.2% (ليبيا)، في حين شهدت الأرصدة الصادرة عن كل من اليمن وسوريا استقرارًا عند نفس المستوى خلال عامي 2021 و 2022. في المقابل شهدت الارصدة الصادرة عن سلطنة عمان وفلسطين والمغرب تراجعًا بمعدلات 10.2% و 4.2% و 0.2% على التوالي. 

وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الإمارات حققت أعلى قيمة زيادة في الأرصدة الصادرة عن الدول العربية خلال عام 2022، بلغت 24.8 مليار دولار بحيث مثلت وحدها 43.7% من إجمالي الزيادة في الأرصدة الصادرة عن المنطقة العربية. 

مصر الثانى عربيًا فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى

التدفقات الصادرة من الدول العربية 

كما شهدت التدفقات الصادرة من الدول العربية تراجعًا حادًا خلال عام 2022 بمعدل 54% لتبلغ نحو 23.3 مليار دولار مقارنة مع 50.6 مليار دولار في عام 2021، وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا وبلغت تدفقتها الاستثمارية الصادرة 24.8 مليار دولار خلال عام 2022 بارتفاع قدره 10%. 

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 18.8 مليار دولار، أي يوازي 80% من صافي التدفقات الصادرة عن الدول العربية خلال عام 2022، تليها قطر بقيمة 2.4 مليار دولار، وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بقيمة 1.9 مليار دولار.

الاستثمار الاجنبي الاستثمار الأجنبى المباشر الدول العربية السعودية التدفقات الصادرة

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