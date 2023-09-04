الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بزعم عمله بشركة لإبادة الحشرات.. إحالة عامل يسرق الشقق في عابدين للجنايات

ضبط متهم
ضبط متهم

أحالت نيابة عابدين اليوم الاثنين، عاملا لمحكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات. 

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى لسمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار بدائرة القسم، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان في القليوبية، حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته ( 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية) .

بسؤال المجني عليها "ربة منزل"، مقيمة بذات العنوان أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها، طرق المتهم بابها وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذ بالفرار. 

 المتهم يقر بمحاولة السرقة

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بـأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجني عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم ، وأقر بارتكاب حادثتي سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محكمة الجنايات قسم شرطة عابدين ربة منزل استغاثة شركات إبادة الحشرات أقوال المجني عليها

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