الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب اتحاد العاصمة: الأهلى المرشح الأقوى للفوز بالسوبر الأفريقى

عبد الحق بن شيخة
عبد الحق بن شيخة

يرى عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، أن الأهلي هو المرشح الأوفر حظًا والأقوى للفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا مع اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية، يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر في مباراة السوبر الأفريقي والتي ستقام بمدينة الطائف السعودية.

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بن شيخة: الأهلي مرشح للفوز لكننا لن نكون لقمة سهلة

قال "بن شيخة" في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة يجب أن تكون استعراضية وتليق باسم الكرة الأفريقية، ويجب أن تكون تسويقية للكرة الأفريقية داخل قارة أسيا".

وأضاف "الأهلي فريق غني عن التعريف ومرشح للفوز باللقب لكننا لن نكون لقمة سهلة، وبمشيئة الله تكون مباراة بها روح رياضية كبيرة".

وتابع: "الأهلي هو المرشح الأقوى للانتصار نظرًا لبطولاته لكن تعلمنا أن كل شيء ممكن في كرة القدم".

وواصل حديثه: "لقد شاهدت مباراة الكأس للأهلي ولا أملك معطيات، أفكر في فريقي وقوة فريقي وماذا سأقعل في المباراة وسنحاول استغلال نقاط الضعف في الأهلي".

واستكمل: "لدينا 12 لاعبًا جديدًا ومازلنا ندرس اللاعبين وتوظيفهم، ونحاول أن نجهز اللاعبين على المستوى البدني بالشكل الأمثل، وهناك رغبة كبيرة من الجميع من أجل المشاركة في المباراة، وهذا الأمر يجعلني متفائل خاصةً أن الفريق يضم لاعبين شباب ولم يلعبوا ضد الأهلي من قبل".

وأتم "لا أعلم إذا كان رحيل أيمن محيوص مهاجم الفريق سيؤثر بالسلب أم لا، ولم نخوض أي مباراة منذ فترة طويلة حتى نقيّم الأمر".

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