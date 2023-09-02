السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطلب تجهيز إمام عاشور لمباراة السوبر الإفريقى

كولر
كولر

وضع مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لـ«المارد الأحمر»، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى، المقررة إقامتها على استاد مدينة الملك فهد الرياضية فى مدينة الطائف السعودية، يوم ١٥ سبتمبر الجارى.

ويبدأ البرنامج التدريبى بعد عودة الفريق من معسكر النمسا، الأربعاء المقبل الموافق ٦ سبتمبر الجارى، ويتضمن تدريبات بدنية وخططية على ملعب «مختار التتش» فى الجزيرة، ثم خوض مواجهة ودية يوم ٨ أو ٩ سبتمبر، قبل السفر إلى الطائف يوم ١٢، للدخول فى معسكر مغلق قبل ٣ أيام من المواجهة المرتقبة؛ بهدف التأقلم مع الأجواء وتفادى حالة الإجهاد. 

وطلب «كولر» من خالد بيبو، مدير الكرة، الاستفسار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» حول أحقية أى لاعب سيُقيد فى القائمة الإفريقية خلال سبتمبر الجارى من المشاركة فى الدورى الإفريقى، الذى تنطلق نسخته الأولى ٢٠ أكتوبر المقبل، فرد «بيبو» بأن إدارة الكرة أرسلت بالفعل استفسارًا إلى «كاف» حول هذا الأمر.

وكلف مارسيل كولر جهازه المعاون بوضع برنامج تدريبى خاص لتجهيز إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، للسوبر الإفريقى بعدما اطمأن على جاهزيته الطبية بناءً على فحوصات بإشراف الخبير النمساوى كريستيان فينيك.

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

والد ضحية السرطان بالمنوفية: "كانت بتقولي أحضني واقرأ جنبي القرآن"

بعد وصفه الانتخابات بالمسرحية.. "يمامة" يكشف نتائج التحقيق مع منير فخري عبدالنور

خسارة قاسية للأهلي.. ومحمد شريف يسجل أول أهدافه بالدوري السعودي

10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

مصنعون ومنتجون: الإعفاءات الضريبية خطوة فى طريق تحويل مصر لقاعدة تصنيعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غيتيرش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن في كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل