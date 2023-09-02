كولر يطلب تجهيز إمام عاشور لمباراة السوبر الإفريقى

وضع مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لـ«المارد الأحمر»، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى، المقررة إقامتها على استاد مدينة الملك فهد الرياضية فى مدينة الطائف السعودية، يوم ١٥ سبتمبر الجارى.

ويبدأ البرنامج التدريبى بعد عودة الفريق من معسكر النمسا، الأربعاء المقبل الموافق ٦ سبتمبر الجارى، ويتضمن تدريبات بدنية وخططية على ملعب «مختار التتش» فى الجزيرة، ثم خوض مواجهة ودية يوم ٨ أو ٩ سبتمبر، قبل السفر إلى الطائف يوم ١٢، للدخول فى معسكر مغلق قبل ٣ أيام من المواجهة المرتقبة؛ بهدف التأقلم مع الأجواء وتفادى حالة الإجهاد.

وطلب «كولر» من خالد بيبو، مدير الكرة، الاستفسار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» حول أحقية أى لاعب سيُقيد فى القائمة الإفريقية خلال سبتمبر الجارى من المشاركة فى الدورى الإفريقى، الذى تنطلق نسخته الأولى ٢٠ أكتوبر المقبل، فرد «بيبو» بأن إدارة الكرة أرسلت بالفعل استفسارًا إلى «كاف» حول هذا الأمر.

وكلف مارسيل كولر جهازه المعاون بوضع برنامج تدريبى خاص لتجهيز إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، للسوبر الإفريقى بعدما اطمأن على جاهزيته الطبية بناءً على فحوصات بإشراف الخبير النمساوى كريستيان فينيك.