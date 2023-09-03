كولر يحدد خارطة الطريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، وضع خارطة الطريق استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى المقرر لها منتصف سبتمبر بالسعودية في الطائف.

ووضع كولر برنامجه التدريبي بعد العودة من معسكر النمسا يوم 6 سبتمبر الجاري، حيث سيتدرب الفريق باستاد مختار التتش، ويخوض مواجهة ودية أحد يومى 8 أو 9 سبتمبر قبل السفر للطائف يوم 12 من الشهر نفسه للدخول فى معسكر مغلق هناك.

وطلب المدير الفني للأهلي من خالد بيبو مدير الكرة موقف الفريق من أي لاعب سيتم قيده في القائمة الإفريقية خلال شهر سبتمبر من المشاركة فى الدورى الإفريقى التى ستنطلق نسختها الأولى 20 أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر مسئول عن أن خالد بيبو أكد لكولر أن إدارة الكرة أرسلت استفسارًا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم حول موقف أى لاعب يتم قيده فى القائمة الإفريقية.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني قرر قيد 32 لاعبًا اليوم فى القائمة الإفريقية على أن يترك مكانًا للمهاجم الأجنبى المزمع التعاقد معه، حيث يمنح كاف أحقية قيد أى لاعب فى شهر سبتمبر لكن دون أن يشارك إلا مع بداية دور المجموعات بدورى الأبطال الإفريقى.

العامري فاروق رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

في السياق ذاته استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على اختيار رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في رحلته لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

وكشف مصدر مسئول عن أن المجلس الأحمر استقر على تكليف العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق في السعودية خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر لها يوم 15 سبتمبر القادم على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني حدد السفر يوم 12 سبتمبر قبل المباراة بـ3 أيام من أجل التأقلم على الأجواء وتفادي حالة الإجهاد التي تصيب اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.