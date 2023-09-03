عضو بالبورصة: هناك اهتمام كبير بصفقة الاستحواذ على "إيسترن كومباني"

علقت د.رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، على صفقة استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار الاماراتية" على أسهم إيسترن كومباني.

وقالت رانيا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر قناة "CBC"، مساء اليوم إن هناك أهمية لإعلان شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بقيمة 625 مليون دولار.

أضافت أن الأصول المصرية جذابة وفرصة هامة للاستثمار، مشيرًا إلى ان هذه الخطورة تأتي في ظل تعهد الدولة بالتخارج لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت أن الشركة القابضة مازالت محتفظة بنسبة 21%، وهذا الاستحواذ سيسهم في إدخال التكنولوجيا لتطوير هذه الصناعة ورفع الصادرات .

وأشارت إلى أن هناك اهتمام كبير بصفقة الاستحواز على شركة إيسترن كومباني، لافتة إلى أن 7.2% لأحد الصناديق الاستثمارية ونسبة 37% متداولة في البورصة المصرية وهناك شروط أن لا يكون هناك احتكار لهذه الصناعة وإدخال التكنولوجيا والحفاظ على العمالة.