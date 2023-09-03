الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على أوساسونا على ملعب "السادار" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم، وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.

ويأتي فريق أوساسونا في المركز التاسع برصيد 6 نقاط عقب الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.

ويريد برشلونة الفوز في مباراة اليوم واستمرار ملاحقة ريال مدريد متصدر الترتيب بعد حصد العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الأربعة ببطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

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 تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا

جاء تشكيل برشلونة لمباراة أوساسونا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبرتو - كريستنسن - كوندي - بالدي

خط الهجوم: دي يونج - روميو - جوندوجان - جافي

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

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تشكيل أوساسونا لمواجهة برشلونة

أعلن جاغوبا أراساتي المدير الفني لفريق أوساسونا تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز

خط الدفاع: خوان كروز - خورخي هيراندو - أليخاندرو كاتينا - خيسوس أريسو

خط الوسط: إيمار أوروز - إيكير مونيوث - بابلو إيبانيز

خط الهجوم: خوسيه أرناييز - راؤول جارسيا - روبين جارسيا 

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