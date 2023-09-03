موندو ديبورتيفو: جواو فيليكس يُضحى بنصف راتبه للانضمام إلى برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة انتقال النجم البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة خلال الساعات الماضية، تعاقده رسميًا مع جواو فيليكس، قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم، في ختام الميركاتو الصيفي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

جواو فيليكس يُضحي بنصف راتبه من أجل الانضمام إلى برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جواو فيليكس قام بتضحية كبيرة من أجل تحقيق حلمه وارتداء قميص برشلونة في الموسم الجاري 2023/2024.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن جواو فيليكس قرر التضحية بنصف راتبه مع أتلتيكو مدريد، مراعاة للوضع الاقتصادي لفريق برشلونة ونجاح الصفقة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن فيليكس كان يتقاضى راتبًا يبلغ قيمته تقريبًا حوالي 14 مليون يورو، ولكنه قرر التضحية بنصف هذا المبلغ، في محاولة منه لإقناع أتلتيكو مدريد بالسماح برحيله إلى برشلونة، مع تمديد عقده لمدة سنتين إضافيتين براتب أقل كذلك.

ونوّهت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ستدفع جزءًا من راتب فيليكس خلال فترة الإعارة، ولكن ذلك لن يؤثر على وضعه الاقتصادي بعد قرار اللاعب بتخفيض راتبه.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرتغالي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة أتلتيكو مدريد في يونيو 2029.

ماذا قدم جواو فيليكس مع أتلتيكو مدريد؟

يأتي ذلك بعدما خرج فيليكس من حسابات مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، حيث خرج اللاعب في في إعارة إلى نادي تشيلسي في يناير الماضي.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

وشارك جواو فيليكس في 131 مباراة مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

بينما شارك جواو فيليكس في 20 مباراة مع تشيلسي خلال فترة إعارته، حيث سجل 4 أهداف.