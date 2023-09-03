تفاصيل مفاوضات اتحاد جدة السعودى لضم راموس خلال ساعات

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ويُعد راموس لاعبًا حرًا في الفترة الحالية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي 2022/2023، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر.

وقضى المدافع الإسباني، صاحب الـ37 عامًا، موسمين مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في 58 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف.

وليد الفراج يكشف آخر مستجدات اهتمام اتحاد جدة بضم سيرجيو راموس

وكشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

وأكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن نادي الاتحاد السعودي بات قريبًا للغاية من حسم صفقة ضم راموس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي: "لجنة التعاقدات وافقت على توقيع الاتحاد مع سيرجيو راموس، وخلال الـ24 ساعة المقبلة ستتم الصفقة بشكل رسمي".

اتحاد جدة السعودي يستهدف التعاقد مع سيرجيو راموس

يأتي ذلك بعدما أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي اتحاد جدة السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع سيرجيو راموس في الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وأفادت الصحيفة السعودية في تقريرها، بأنه في حال إتمام الصفقة، فإن راموس سينضم إلى صفوف اتحاد جدة بعقد لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويريد نادي اتحاد جدة التعاقد مع مدافع قوي ومميز، لتعويض غياب نجمنا المصري أحمد حجازي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد أبرم العديد من الصفقات المميزة في الصيف الحالي، وعلى رأسها التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، نجولو كانتي وفابينيو وغيرهم.