الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة سعودية: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق على ضم سيرخيو راموس

سيرخيو راموس
سيرخيو راموس

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق نهائي مع المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس من أجل ضمه لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اتحاد جدة اقترب بقوة من إبرام صفقة مدوية جديدة في الساعات القليلة المقبلة من خلال التعاقد مع راموس.

وسيوقع مدافع باريس سان جيرمان السابق مع اتحاد جدة لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.

ويحق للدولي الإسباني السابق التوقيع لأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي ورحيله عن الفريق.

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صفقات نارية لفريق اتحاد جدة

كان اتحاد جدة قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع العديد من نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وثنائي وسط تشيلسي وليفربول نجولو كانتي وفابينيو.

ويرغب اتحاد جدة في ضم مدافع قوي ومخضرم مثل راموس من أجل تعويض غياب الدولي المصري أحمد حجازي قائد الفريق الذي عانى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان راموس قد شارك مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة، على مدار موسمين منذ رحيله عن ريال مدريد، وسجل 6 أهداف مع الفريق الفرنسي.

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محاولات مستمرة لضم محمد صلاح

لم يفقد مسؤولو اتحاد جدة الأمل في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ومازالت المحاولات مستمرة لإقناع إدارة ليفربول بقبول الصفقة وإتمام المفاوضات، خاصةً أن اللاعب منفتح ويرحب بالانتقال إلى صفوف الفريق السعودي.

مواجهة محتملة ضد الأهلي في مونديال الأندية

من المتوقع أن يواجه اتحاد جدة السعودي - بطل النسخة الأخيرة من دوري روشن - نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويشارك اتحاد جدة في البطولة التي ستقام بجدة في ديسمبر المقبل بصفته بطل المسابقة المحلية بالمملكة العربية السعودية.

ويستهل اتحاد جدة مشواره في كأس العالم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وقد يلتقي مع الأهلي أو أوروا ريدز الياباني أو ليون المكسيكي في ربع النهائي.

اتحاد جدة السعودي سيرخيو راموس الدوري السعودي للمحترفين بطولة دوري روشن السعودي محمد صلاح

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