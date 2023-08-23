اتحاد جدة السعودي يتفاوض مع سيرجيو راموس لضمه هذا الصيف

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي، لإبرام صفقة أوروبية جديدة، لتدعيم الخط الدفاعي للفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

اتحاد جدة يدخل في مفاوضات مع سيرجيو راموس لضمه في الصيف

ووفقًا لما ذكره الصحفي إيدو أجيري، في برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن نادي اتحاد جدة السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق.

وأفاد الصحفي في البرنامج الإسباني، بأن راموس دخل في مفاوضات جادة مع نادي الاتحاد السعودي، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق في الصيف الحالي.

ولم يكشف البرنامج الإسباني عن أي تفاصيل أخرى بشأن المفاوضات بين راموس واتحاد جدة أو مدة التعاقد المحتملة في العقد بين الطرفين.

وليد الفراج يُلمح إلى اقتراب راموس من الانضمام إلى الدوري السعودي

من جانبه، ألمح الإعلامي السعودي "وليد الفراج" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن سيرجيو راموس يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن راموس سينضم إلى الدوري السعودي في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي 2022-2023.

وكان راموس قريبًا من الانضمام إلى صفوف بشكتاش التركي، قبل أن يُصدر النادي التركي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله فشل المفاوضات بين الطرفين بشكل رسمي؛ بسبب خلافات حول الأمور المالية.

وشارك سيرجيو راموس في 58 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين، وتلقى 7 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

يذكر أن المدافع الإسباني، صاحب الـ37 عامًا، قد بدأ مسيرته في إشبيلية، حتى انتقل منه في 2005 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 27 مليون يورو، ومنها إلى باريس سان جيرمان.