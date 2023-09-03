الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمنى.. سقوط ريا وسكينة جديدتين فى الإسكندرية (فيديو)

حبس سيدتين
حبس سيدتين

نشر “الدستور” مقطع فيديو يكشف تفاصيل سقوط ريا وسكينة جديدتين في محافظة الإسكندرية.

وكانت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، أمرت بحبس ربه منزل وابنتها وشخصين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بقتل جارتهم ربه منزل، لسرقة مشغولاتها الذهبية وبيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم داخل شقة  بدائرة القسم.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده إلي كشف وتحديد مرتكبى الواقعة وهم ربة منزل، وابنتها، وزوج ابنتها لهم معلومات جنائية، مُقيمون بالعقار محل البلاغ، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة. تم عمل كمين وألقي القبض عليهم. 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها وبتاريخ الواقعة، قامت الأولى والثانية باستدراج المجنى عليها للشقة سكنهما كونهما تربطهما علاقة جيرة سابقة، وقامتا بالتعدى عليها، حتى فارقت الحياة والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية عبارة عن "6 غويشة، وسلسلة، وقرط، خاتم" ومبلغ مالى.

وتبين من التحريات بقيام المتهمتين بإخبار المتهم الثالث عقب ذلك وتسليمه "خاتم ذهبى" خاص بالمجنى عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم فى التخلص من الجثمان، حيث قام ببيع الخاتم الذهبى لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية، "سيئ النية" ولم يف بوعده لهما ولم يُحضر السيارة ، وعند محاولتها التخلص من الجثمان وحال نزولهما به على سلم العقار شعرت بهما إحدى قاطنات العقار فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وانصرفتا خشية افتضاح أمرهما.

كما أرشدتا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنهما وإنفاق المبلغ المالى، كما تم إلقاء القبض على العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ريا وسكينة محافظة الاسكندرية مينا البصل حبس ربة منزل وابنتها سرقة مشغولاتها الذهبية

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