قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

واقعة مأساوية تعرضت لها طفلتان عندما أنهت أمهما حياتهما خنقًا وعقب ذلك حاولت إنهاء حياتها بتقطيع شرايين يدها، في مركز بلبيس في محافظة الشرقية.. وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل جديدة.

قطعت شرايينها.. التحقيق في قتل سيدة لبناتها خنقًا في الشرقية

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وقررت التحفظ على الأم داخل مستشفى بلبيس العام واستجوابها عقب تحسن حالتها الصحية.

تبين أن مستشفى بلبيس العام تلقت سيدة مُصابة بقطع في أوتار اليد عقب مُحاولتها التخلّص من حياتها ببندر مدينة بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، ولكن عقب ذلك تبين أن السيدة تسببت في قتل طفلتيها "حبيبة 8 سنوات، ورحمة، 4 سنوات" وذلك بسبب حالتها النفسية.

وعقب تخلص السيدة من طفلتيها وقتلهما خنقًا وتيقنت من موتهما، أمسكت سكين مطبخ وقطعت أوتار يديها، ولكن تم تدارك أمرها ونقلها للمستشفى من قبل أسرتها محاولين إسعافها.

تم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثتين وإعداد تقرير حول سبب الوفاة والتصريح بدفنهما وتسليمهما لذويهما لإنهاء مراسم الدفن.

جثة متعفنة لطفلة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

وتكثف مباحث الفيوم جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة متعفنة على طريق الفيوم.

وتبين أن الجثة لطفلة عمرها شهر ونصف بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بعثور الأهالي على جثة متعفنة لطفلة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل طامية.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف وفي حالة تعفن تام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، التي قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حولها.