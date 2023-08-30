الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كانت مع أبوها".. القصة الكاملة لبلع رضيعة حشيش في فرح شعبي بالمعصرة

مخدرات
مخدرات

«جلست على الطاولة تلعب وتلهو تتناول قطع فاكهة تارة وترمي أخرى على الأرض ولكنها فجأة أمسكت بشيء غريب ظنت أنه طعام تلهو به ولكنها فجأة اختنقت ولم تستطع التنفس وسقطت مكانها على نفس الطاولة»، هذا ما حدث طفلة رضيعة عندما ابتلعت قطعة من مخدر الحشيش داخل فرح شعبي بمنطقة المعصرة.

التفاصيل الكاملة لبلع رضيعة مخدر الحشيش

تلبية لطلب جارتها بحضور فرح ابنها انتظرت سيدة حضور زوجها من العمل وعقب وصوله وتناول العشاء ارتدت ملابسها هي وزوجها وابنتها تمهيدًا للخروج للحفل، وبمجرد أن وصولوا الفرح الشعبي جلس الزوجين ومعهما ابنتهما على الطاولة.

وخلال جلوسهما في الفرح تفاجأوا باختناق الطفلة عقب دقائق من جلوسها على الطاولة وتبين أنها تناولت قطعة من مخدر الحشيش كانت على الطاولة دون أن يراها أحد، وعلى الفور توجهوا بها إلى المستشفى محاولين إسعافها وتم نجاتها بأعجوبة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة المعصرة

كان ألقى رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على ربة منزل وزوجها لاتهامهما بالإهمال ما تسبب في تناول طفلتها البالغة من العمر عام ونصف العام قطعة من مخدر «الحشيش».

واستقبلت مستشفى المعصرة طفلة بالغة من العمر عامًا ونصف إثر تناولها قطعة من الحشيش المخدر وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى، لإسعافها.

وسبق أن تلقى مدير أمن القاهرة إخطار يفيد إصابة طفلة باختناق إثر تناولها قطعة من مخدر الحشيش، وتم ضبط الأب والأم لتسببهما في إهمال طفلتها الرضيع.

وباستجوابه أكد أن الطفلة تناولت تلك القطعة من على أحد الطاولات أثناء تواجد أسرتها فى أحد الأفراح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس الأم، وطلب تحريات المباحث.

قرارات النيابة العامة

وقررت نيابة حلوان الجزئية، حبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال، عقب اعترافه أن الطفلة كانت تجلس معه وقت الإصابة، وجارِ الاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة وإعداد تقرير حولها.

منطقة المعصرة قسم شرطة المعصرة مخدر الحشيش فرح شعبي أخبار الحوادث محافظة القاهرة تهمة الإهمال

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