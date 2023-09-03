تقرير يوضح مؤشرات ريادة الأعمال في المنطقة العربية

استقر متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر ريادة الأعمال عند المركز الـ 64 خلال عام 2021، وفقًا إلى ترتيب الدول العربية العشر التي شملها مؤشر ريادة الأعمال الصادر عن مجلة "سي إي أو وورلد" الأمريكية.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن هناك دولتان عربيتان فقط حازت على ترتيب أفضل من المتوسط في مؤشر ريادة الأعمال، وحازت 4 دول عربية هي الإمارات والسعودية وقطر والمغرب على ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي، كما حصلت 6 دول أخرى على ترتيب أقل من متوسط الترتيب العربي بين المركز 75 للأردن والمركز 96 للجزائر.

الدول العربية حققت أفضل متوسط ترتيب لها في مؤشري التنافسية والبنية

وتابع التقرير، أن الدول العربية حققت أفضل متوسط ترتيب لها في مؤشري التنافسية والبنية التحتية تلاهما مؤشرًا الانفتاح على الأعمال والنفاذ إلى رأس المال.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا و (5 عالميًا)، ثم السعودية في المرتبة الثانية عربيًا و (15 عالميًا)، و قطر في المرتبة الثالثة عربيًا و(58 عالميًا)، ثم المغرب في المرتبة الرابعة عربيًا والأردن في المرتبة الخامسة عربيًا.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى في جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر ريادة الأعمال، وكان ترتيبها من بين العشرة الأفضل على مستوى العالم في 4 مؤشرات هي النفاذ إلى رأس المال والانفتاح على الأعمال التجارية بالإضافة إلى مؤشري التنافسية والبنية التحتية.

المؤشر العالمي للتنافسية المستدامة

احتلت دولة عربية واحدة في ترتيب أفضل من المتوسط العالمي، بينما 9 دول عربية في ترتيب أفضل من المتوسط العربي وهم مصر والمغرب وتونس والأردن وفلسطين، كما تحسن ترتيب 8 دول عربية في المؤشر المركب للتنافسية المستدامة خلال عام 2022، تصدرتهم فلسطين، حيث قفزت 27 مركزًا تليها قطر ثم الإمارات وجيبوتي على التوالي.

وتراجع ترتيب 9 دول عربية في المؤشر المركب تصدرتهم الكويت بمقدار 15 مركزًا بين عامي 2021- 2022، تليها سلطنة عمان (تراجعت 12 مركزًا)، بينما استقر ترتيب سوريا في المرتبة 176 عالميًا خلال هذين العامين .