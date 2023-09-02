السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بينها مصر.. 3 بلدان يستحوذون على 57% من الأرصدة التراكمية الواردة للمنطقة العربية

الدولار
الدولار

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن السعودية والإمارات ومصر استحوذوا على أكثر من 57% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة العربية، وتصدرت السعودية المقدمة بحجم ارصدة بلغ نحو 269 مليار دولار وبحصة بلغت 25.2% من الإجمالي العربي، تليها الإمارات بقيمة 194.3 مليار دولار وبحصة 18.2%، ثم مصر بنحو 149 مليار دولار وبحصة 13.9.

ووفقًا لبيانات الاونكتاد، شهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعًا بمعدل 4.1% بنهاية عام 2022 لتبلغ 1.1 تريليون دولار.

الصومال تحقق أعلى معدل نمو في أرصدة الاستثمارات الأجنبية

وأشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى أن الصومال حققت أعلى معدل نمو في أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية بنهاية عام 2022 بمعدل بلغ 14.8% تليها الإمارات بمعدل 13.3% ثم موريتانيا في المركز الثالث بمعدل نمو بلغ 10.4%. 

مصر الثاني عربيَا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي

وشهدت كل من المغرب والكويت تراجعًا في حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال عام 2022، حيث تراجعت تلك الأرصدة بمعدل 13.3% في المغرب وبمعدل 2.8% في الكويت، بينما شهد حجم تلك الأرصدة استقرارًا في كل من ليبيا وسوريا واليمن. 

و ذكرت المؤسسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية واصلت تركيزها الجغرافي في ثلاث دول بحصة تخطت 78% من مجمل تلك التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3%، تليها مصر باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2% ثم حلت السعودية في المركز الثالث باستحواذها على نحو 7.9 مليار دولار تمثل 14.7% من مجمل التدفقات الواردة إلى المنطقة العربية.

مصر شهدت أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة للمنطقة العربية

وتابع التقرير أن مصر شهدت أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة للمنطقة العربية خلال عام 2022، بمعدل بلغ 122.6% تليها قطر بمعدل 107%، ثم الأردن والكويت بمعدلات 83% و 34% على التوالي.

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