الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع اقتراب اليوم العالمي للسمبوسة.. كل ما تريد معرفته عن الوجبة اللذيذة

السمبوسة
السمبوسة

السمبوسة واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة المحبوبة في جميع أنحاء العالم، يُعتقد أن السمبوسة نشأت في مكان ما في الشرق الأوسط وهي عبارة عن جيوب مثلثة صغيرة مقلية مليئة بالحشوة المختارة.

من حشوة الخضار مثل الخضار المشكلة والبانيير إلى الخيارات غير النباتية مثل الدجاج أو لحم الضأن، تعتبر السمبوسة رائعة لأي أمسية.

إنها محبوبة بسبب شكلهم الخارجي المقرمش والطعم المذهل للحشوة الداخلية، بجانب كونها مثيرة للشفاه، فإن السمبوسة أيضًا مُشبعة بطبيعتها.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسمبوسة كل عام في جميع أنحاء العالم حيث يحتفل الناس بهذه الوجبة الخفيفة الصغيرة ومذاقها،  وبينما نستعد للاحتفال باليوم العالمي للسمبوسة، إليك بعض الحقائق التي يجب معرفتها.

التاريخ
يتم الاحتفال باليوم العالمي للسمبوسة في 5 سبتمبر من كل عام، وفي هذا العام يصادف اليوم العالمي للسمبوسة يوم الثلاثاء.

يُعتقد أن السمبوسة نشأت في الشرق الأوسط خلال القرن العاشر (نحو القرن الثالث عشر أو الرابع عشر) جلب التجار الوجبات الخفيفة اللذيذة، ومنذ ذلك الحين أصبحت السمبوسة هي المفضلة على الإطلاق.

يُصنع الجزء الخارجي المقرمش اللذيذ من السمبوسة من دقيق القمح ويتم وضع حشوات البازلاء والبصل والخضروات والبانير ولحم الضأن أو الدجاج بالداخل ثم تُقلى جيدًا حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي.

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والسمبوسة وجبة خفيفة شائعة توجد في الأكشاك على جانب الطريق في المساء، في بعض الأحيان يتم تقديم صلصة النعناع أو الكزبرة مع السمبوسة لتعزيز الطعم وإضافة نكهة منعشة إلى الوجبة الخفيفة.

من المفترض أن يتم الاحتفال بالسمبوسة لكونها الوجبة الخفيفة المفضلة، إنها مشبعة بطبيعتها، لذيذة ومحبوبة للغاية.

وهناك عدة طرق للاحتفال باليوم العالمي للسمبوسة، يمكننا أن نأكل أكبر عدد ممكن من السمبوسة في هذا اليوم من سمبوسة بانير إلى سمبوسة الدجاج إلى سمبوسة البصل، يجب علينا الخروج وتجربتها جميعًا.

هناك طريقة أخرى للاحتفال وهي تعلم كيفية صنع السمبوسة في المنزل، الوصفة بسيطة، وبمجرد أن نتعلمها لا يمكننا التوقف عن إعدادها كوجبات خفيفة في المساء.

اليوم العالمي للسمبوسة السمبوسة حشوة الخضار جيوب مثلثة صغيرة صنع السمبوسة

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