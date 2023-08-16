كيف تدمر السمبوسة والبطاطا المقلية قلبك.. وما هي الدهون المتحولة؟

يمكن أن يؤثر الانغماس في رقائق البطاطس أو السمبوسة أثناء استراحات الوجبات الخفيفة على صحة القلب، مع زيادة النوبات القلبية، لذا نوضح خلال السطور التالية ما هي الدهون المتحولة وكيف يمكن حماية القلب منها؟.

وفقًا لموقع hindustantimes تناول كميات كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض نمط الحياة مثل أمراض القلب التاجية، كما يزيد من خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 34٪ بينما خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 28٪.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توجد الدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا بشكل شائع في الأطعمة المعلبة والسلع المخبوزة وزيوت الطهي والأطعمة القابلة للدهن، و لتقليل هذه المخاطر، اتخذت FSSAI تدابير ووضعت معايير للحد من مستويات الدهون غير المشبعة في المنتجات الغذائية والزيوت والدهون الصالحة للأكل إلى 2 في المائة.

الفرق بين الدهون الطبيعية المتحولة والدهون الاصطناعية المتحولة

"الدهون المتحولة، أو الأحماض الدهنية غير المشبعة ، هي شكل من أشكال الدهون التي تحدث في كل من الأشكال الطبيعية والاصطناعية. وتوجد الدهون الطبيعية المتحولة في اللحوم ومنتجات الألبان من الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز. وهي تتشكل بشكل طبيعي عندما تتواجد البكتيريا فيها.

"الدهون غير المشبعة الاصطناعية هي نوع من الدهون الغذائية حيث يتم تحويل الزيوت السائلة إلى دهون صلبة. وتسمى هذه أيضًا الزيوت المهدرجة جزئيًا (PHOs). تتشكل الدهون غير المشبعة الاصطناعية من خلال عملية صناعية تضيف الهيدروجين إلى الزيت النباتي ، مما يؤدي إلى يصبح الزيت صلبًا في درجة حرارة الغرفة.

لماذا تعتبر الدهون المتحولة المنتجة صناعياً ضارة بالصحة؟

"تظهر الدراسات الحديثة زيادة في النوبات القلبية لدى الشباب ، والسبب وراء هذا الاتجاه هو نمط حياتهم ، أي انخفاض النشاط البدني وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالكوليسترول، والمثير للدهشة بالنسبة للكثيرين أنه ليس استهلاك السمن أو صفار البيض أو الكاجو الذي يزيد الكوليسترول ، وبدلاً من ذلك ، فإن استهلاك الأطعمة السريعة (البرغر ، والبيتزا ، والمومو ، وشول باتور ، والسمبوسة ، والتكيس ، إلخ) ، والأطعمة المعبأة والمحفوظة هي التي تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول.

قائمة الأطعمة التي تحتوي على دهون متحولة

أمثلة على هذه المواد الغذائية هي:

* الأطعمة السريعة مثل البطاطس المقلية

* السمن النباتي أو زبدة الفول السوداني

* شيبس ، مقرمشات ، كوكيز ونامكين

* الأطعمة المقلية وتشمل الدجاج المقلي وحلقات البصل والناجتس

* المنتجات المعدة مسبقًا ، مثل قشور الفطيرة وعجينة البيتزا وعجينة البسكويت

* بعض المعجنات والكعك والفطائر

الآثار الضارة للدهون المتحولة

تشير الدراسات إلى أن الدهون الاصطناعية المتحولة تزيد من الالتهابات ، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

كما أنها تسبب تلف البطانة الداخلية للأوعية الدموية ، والمعروفة باسم البطانة.

ترفع الدهون المتحولة نسبة الكوليسترول الضار LDL (الضار) وتخفض الكوليسترول HDL (الجيد). والتي يمكن أن تسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين (الأوعية الدموية). هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يؤدي الاستهلاك الزائد للدهون المتحولة أيضًا إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

كما ربطت بعض الدراسات بين استهلاك الدهون الاصطناعية غير المشبعة وفقدان الذاكرة والسرطان والاكتئاب واختلال وظائف الكبد.