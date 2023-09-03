الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «أوقاف مطروح» يُكرم أطفال البرنامج الصيفي بواحة سيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقي وكيل أوقاف مطروح  الشيخ حسن عبد البصير عرفة، اليوم الأحد، بأطفال البرنامج الصيفي للطفل بمسجد المنشية بواحة سيوة بحضور الشيخ محمد منصور مدير الإدارة وعدد من الأئمة وشيوخ القبائل الذين أعلنوا فرحتهم باهتمام وزارة الأوقاف بالنشء ورعايته له.

تعليم آداب وسلوك التعامل


وقدم الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح التحية لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم وتربيتهم، مشيرًا إلى أن مشاركة هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال بواحة سيوة هو نتاج جهد مشترك بين الأئمة وأولياء الأمور ووعيهم بأهمية المسجد ودوره ودلالة على ما أهمية ما يقدم في البرنامج الصيفي للطفل ليحوز على إعجاب الطفل من تربية للضمير وتزكية للخلق ومحبة لآل البيت واهتمام بسيرة الرسول الكريم مع تربية الضمير لدى الطفل وتعليمه آداب وسلوك التعامل مع الآخرين. 

التربية الإيجابية وترك السلبية 


واكد  وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على أن تعاهد الأطفال على أن يحافظوا على جماليات الواحة والبيئة المحيطة بهم كنعمة من نعم الله عليهم فقد غفر الله لرجل رفع غصن شوك من الأرض حتى لا يؤذي الناس  مشيرا إلى  فإن أطفالنا لا بد أن يتم تربيتهم على الإيجابية وترك السلبية ويتفاعلوا مع غيرهم لصالح الأمة والوطن. 

 

توزيع هدايا ورحلة للتعرف على معالم واحة سيوة 


وفي نهاية اللقاء وزع وكيل أوقاف مطروح الهدايا على الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بالبرنامج الصيفي للطفل حيث قاد رحلة معهم للتعريف على واحة سيوة  تحت شعار أيها الزائر عليك أن ترى سيوة بأعيننا فستكتشف جمال الطبيعة وغناها و الآثار التاريخية وعبقها و مواطن الاستشفاء وغناها .

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وكيل أوقاف مطروح مطروح سيوة البرنامج الصيفي للطفل معالم واحة سيوة

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