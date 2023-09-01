وكيل أوقاف مطروح يقود قافلة دعوية بالمسجد العتيق

قاد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، قافلة دعوية بمشاركة أئمة مطروح والإسكندرية في المسجد العتيق بقلعة شالي بواحة سيوة.

_ المسجد العتيق بسيوة يزيد عمرة ٩٥٠ عاما

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أن المسجد العتيق الذي بني من الكرشيف وخشب الزيتون يزيد عمره عن ٩٥٠ عاما ويعد أحد المعالم الأثرية بسيوة وانطلاق القافلة الدعوية من هذا المكان دلالة على اهتمام الدعاة بتاريخ وتراث مصرنا الحبيبة وسيوة بوجه خاص، ودعوة للاهتمام بتاريخنا العظيم .

_ قافلة مشتركة بين أوقاف مطروح والإسكندرية



وأضاف عبدالبصير ، أن القافلة عمل مشترك بين أوقاف مطروح والإسكندرية ، برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويبدأ نشاطها بخطبة الجمعة والحديث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه فهو القائل «أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ».

_ مشاركة الأئمة في مقرأة الجمهور بالمساجد



وأشار "عبدالبصير" إلى أن مقرأة الجمهور شارك فيها الأئمة جمهور المساجد في قراءة القرآن الكريم بصورة تسمح لكبار السن والشباب أن يقرأوا القرآن غضا طريا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يتم عقد مقرأة خاصة بالسادة الأئمة مؤكدا على لقاء أطفال البرنامج الصيفي للطفل وتوزيع الجوائز والهدايا عليهم.

_ اهتمام وزارة الأوقاف بالمناطق الحدودية



وأكد عبدالبصير ، على ان يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمناطق الحدودية وامتداد شرايين البرامج الدعوية للمناطق النائية فالاهتمام بالإنسان أولى خطوات البناء وهدفها وغايتها ، مشيرا إلى انطلاق قافلة دعوية أخرى لإدارة أوقاف الحمام بحضور قيادات الدعوة بمطروح ، حيث يتم التواصل مع طلبة البرنامج الصيفي للطفل ومقارئ الجمهور التي يقبل عليها رواد المساجد وتحدث زخما كبيرا بالمساجد.