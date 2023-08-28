الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف مطروح: إقبال غير مسبوق على اختبارات مركز إعداد محفظى القرآن الكريم

أوقاف مطروح
أوقاف مطروح

ترأس الشيخ حسن محمد عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، اختبارات القبول للدفعة الجديدة بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمسجد الكبير بحضور الشيخ إبراهيم شحاتة الفار مدير المتابعة، والشيخ سامي سالم عبيد مدير شئون الإدارات، والشيخ رضا محمد البرلسي مدير إدارة شرق مطروح، والشيخ السعيد مصطفى خلف عميد مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمطروح.

إقبال على اختبارات محفظي القرآن الكريم

وأوضح أن الاختبارات شهدت إقبالًا غير مسبوق من أهالى المحافظة للالتحاق بالمركز من الجنسين؛ لإعداد محفظي القرآن الكريم وتزويدهم بالعلوم الشرعية، ودراسة القضايا المطروحة على الساحة بهدف إظهار المنهج الوسطي المعتدل وفق منهج الأزهر الشريف. 

مركز محفظى القرآن الكريم يعد نافذة للشباب لتعلم الدين 

وقال وكيل أوقاف مطروح، إن المركز يعتبر نافذة للشباب والفتيات وكبار السن من الجنسين ليتعلم المرء دينه دون أن يسمح باختطاف عقول أبنائنا تشددا أو انحرافا خدمة لكتاب الله، وتربية لعقول أبنائنا، وزيادة في وعيهم وتزكية لنفوسهم.

البرنامج الصيفي للطفل والمقارئ

وأشار إلى أن مركز إعداد محفظي القرآن الكريم مع صنوه المركز الثقافي الإسلامي يؤدي دورا تنويريا بمحافظة مطروح ويشهد لذلك الإقبال الكبير عليهم من مختلف الفئات العمرية من المجتمع المطروحي، مؤكدا أن هذه الأدوار تتكامل مع البرنامج الصيفي للطفل والمقارئ؛ لأن مهمتنا جميعا بناء وعي ديني ووطني لصالح الأمة والوطن.

أوقاف مطروح مطروح تحفيظ القرآن البرنامج الصيفي للطفل اختبارات القبول

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