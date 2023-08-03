وكيل أوقاف مطروح يترأس قافلة دعوية بقرى البنجر والرويسات

ترأس الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، قافلة دعوية بالمناطق النائية بقرى البنجر والرويسات؛ للحديث عن سماحة الإسلام ووسطيته والدعوة إلى التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ووصف الله المؤمنين بقوله "رحماء بينهم"، ووصفهم النبي الكريم بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، مشددًا على أن الضعفاء طريق إلى الجنة بمساعدتهم ومساندتهم.

واطمأن وكيل أوقاف مطروح على النشاط الصيفي للأطفال، مشددًا على مواصلة الجهود في سبيل تعليم النشء ومساندة الأسرة المصرية في تربية أبنائها.

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