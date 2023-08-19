وكيل "أوقاف مطروح": أكثر من 5000 طفل يتلقون تعاليم وآداب الإسلام في البرنامج الصيفي للطفل

قال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في بيان إعلامي له، إن البرنامج الصيفي للطفل تخطى 200 مسجدا وأكثر من 5000 طفل يتلقون تعاليم وقيم وأخلاق وآداب الإسلام علاوة على حفظ المتون في التجويد حيث اعتمدت أوقاف مطروح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية لمعرفة سيرة النبي الكريم وكذلك الأرجوزة الفاخرية في الآداب الإسلامية وينشط الأطفال في حفظ الجزرية والشعر والأدب معقبا: “نحن نعين الأسرة المصرية على تربية أبنائها وتزكية نفوسهم والترقي بضمائرهم من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر يعمر ولا يدمر ويبني ولا يهدم”.

وأشاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بهذه الفعاليات وأهميتها ‏في رعاية الطفل والناشئة، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي للطفل يعد ‏إضافة متميزة ‏لعملية تثقيف النشء وبناء الشخصية الواعية المستنيرة، حيث إنه يتبنى ‏المنهج ‏الوسطي.



وأشار إلى أن البرنامج الصيفي مشروع ثقافي كبير ومنبر للتثقيف وبناء الوعي الرشيد، ويمنح الطفل القدرة على التمييز بين الخير والشر، ويربط الأطفال بالمسجد، وأكد أن هذه الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها وزارة الأوقاف ملأت مساحة ‏كبيرة في مجال تثقيف النشء ودعمهم، ‏موجهًا العديد من الرسائل التربوية للأطفال، ‏وأن منهجه (صلى الله عليه وسلم) ‏يعنى بتعليم النشء الأخلاق الحميدة.

وأوضح أن البرنامج الصيفي للطفل يسهم في بناء شخصية ‏الطفل من النواحي الفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسية، ‏وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته وإمداده بالأفكار والمعارف والسلوكيّات ‏والعادات والتقاليد والفنون والآداب التي يحتاجها لينشأ نشأة متكاملة سوية.

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