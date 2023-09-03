اتبع هذه النصائح للتخلص من البطن السفلية.. وتعرف على أسبابها

كيف يمكن التخلص من البطن السفلية؟ سؤال متداول من قبل الكثير من الأشخاص لمعرفة طرق القضاء على البطن السفلي التي بمثابة إزعاج شديد لدى البعض.

ويبحث الكثير من الأشخاص عبر محركات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، عن طرق التخلص من البطن السفلية وعلى أهم أسباب ظهورها على المدى البعيد، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم كافة التفاصيل المعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل الكثير، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

كيف يمكن التخلص من البطن السفلية؟

1 - لتتمكن من القضاء على مشاكل البطن السفلية، يجب أن تتوقف عن التدخين واشرب كميات كافية من الماء يوميًا.

2 - يجب اكتشاف طرق يومية لتقليل التوتر أو الضغوط النفسية، حيث أن يمكنك ممارسة اليوغا أو التحدث مع صديق لتخفيف العبئ عليك أثناء قيامك بالدايت.

3 - يجب أن تتابع مع الطبيب الخاص بك ليعطيك النشرة الغذائية المناسبة لك.

4 - احرص على تشجيع نفسك للاستمرار في اتباع نظام حياة صحي فالتخلص من دهون البطن السفلي يحتاج إلى صبر ووقت.

5 - إلتزم بممارسة الرياضة او الأنشطة التي بها الكثير من الحركات المختلفة لمساعدة جسمك على التخلص من البطن السفلية والدهون المتراكمة.

6 - ابتعد عن نظام الحرمان من الطعام فدخول جسمك في حالة الجوع الشديد يمنعه من فقدان الوزن، لأنه سيسبب لك العديد من المشاكل الصحية في المستقبل.

7 - قلل كمية الطعام التي تتناولها في وجباتك اليومية.

تعرف على أهم أسباب ظهور البطن السفلية ؟

1 - تعتبر قلة النوم أو زيادته من ضمن أسباب عدم التوازن وظهور البطن السفلية بشكل مفاجئ، حيث يمكن أن يؤدي النوم أقل من 6 ساعات يوميًا أو أكثر من 9 ساعات إلى زيادة تجمع دهون البطن السفلي.

2 - انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال بعد سن الأربعين.

3 - تناول الطعام بكثرة الذي يحتوي على العديد من الدهون والزيوت.

4 - تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة من العادات الخاطئة وستلاحظ زيادة مفاجئة في الوزن نتيجة التقاعس عن ممارسة الرياضة.

5 - شرب القهوة والكافيين والشراهة في شرب السجائر.