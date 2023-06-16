الرجال أكثر عرضة للسمنة بعد الزواج.. كيف يمكن إنزال دهون البطن؟

يشتكي الرجال المتزوجون حديثاً من تراكم دهون البطن حول الخصر مقارنة بالرجال غير المتزوجين، وفي تقرير لصحيفة “Hindustan times” نشرت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة “نورث وسترن” أن الرجال الذين يتزوجوا أو يصبحون آباء قد يعانون من زيادة الوزن بسبب الإهمال المحتمل لصحتهم، أو زيادة المسؤوليات أو الإجهاد.

يمكن أن تؤدي زيادة مؤشر كتلة الجسم إلى تعرضهم لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب أو السكري أو السرطان، ومن المهم أن يعتني الرجال بصحتهم من خلال الانتباه لما يأكلونه، والتخلص من التوتر من خلال ممارسة اليوجا أو ممارسة هواياتهم، والنشاط البدني، والبقاء سعداء.

ومن الضروري جدًا أن يتبع الرجال عادات صحية ليعيشوا حياة أطول وأكثر سعادة وصحة، ويعد الانتقال إلى الأبوة حدثًا رئيسيًا في الحياة يتطلب اجتماعيًا وسلوكيًا ونفسيًا كبيرًا، والتغيرات الفسيولوجية لأن الآباء يواجهون أدوارًا ومسؤوليات جديدة، قد يكون لهذه التغييرات تأثير طويل المدى على صحة الرجال.

وتقول الدراسات إن العادات الاجتماعية وضغوط العمل والشراهة في تناول الطعام بالخارج يزيدون من وزن الرجال بشكل أسرع من النساء.

لماذا قياس الوزن مهم؟

المؤشر الأكثر دقة لوزن الجسم ليس الوزن نفسه، بل هو مؤشر كتلة الجسم. إضافةً إلى ذلك، فإن تناول الطعام غير الصحي ونقص النوم المناسب يؤثران سلبًا على رفاهية الإنسان. فالدهون الزائدة في الجسم ترفع مستويات الكولسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وتقلل من مستويات الكولسترول الجيد. وهذا يعرض الجسم لخطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وحصى المرارة والسرطان وهشاشة العظام وانقطاع النفس أثناء النوم (الانسدادي النومي) والكبد الدهني والاكتئاب.

كيفية حساب مؤشر كتلة الجسم؟

يعاني الشخص من زيادة الوزن إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديه بين 23 كجم و29.9 كجم، يشير مؤشر كتلة الجسم البالغ 30 كجم أو أكثر إلى السمنة بينما في حالة السمنة المرضية يكون مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 كجم أو 35 كجم عند وجود أمراض مصاحبة مرتبطة بالسمنة.

لماذا دهون البطن غير صحية؟

تساهم دهون البطن في ترسيب كبير للدهون حول الأعضاء مما يؤثر على وظائفها، ويتم استخدام العديد من الطرق مثل قياس محيط الخصر؛ لتحديد دهون البطن بالنسبة للرجال يشير قياس الخصر الذي يزيد عن 40 بوصة أي 102 سم إلى تركيز غير صحي لدهون البطن وخطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية.

وفيما يلي بعض التغييرات في نمط الحياة للآباء الذين يعانون من دهون البطن:

اختيار الأكل الصحي:

في حين أن هناك دائمًا إغراء لالتقاط المنتجات المعبأة لأنها تتطلب القليل من الجهد، إلا أن الأكل الواعي والتخطيط للوجبات مسبقًا يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تجنب الدهون المشبعة والسكريات المخفية في بعض الأطعمة، ويجب استخدام اليقظة للوصول إلى حالة من الاهتمام الكامل بالطعام، والمضغ جيدًا، وتجربة التذوق والإشارات الجسدية عند تناول الطعام.

في العالم سريع الحركة يشمل مصطلح الأكل الواعي الأكل ببطء دون أي إلهاء وتحديد إشارات الجوع الجسدي والأكل فقط حتى 80٪ ممتلئ وليس أكثر، والتمييز بين الجوع الغذائي وعدم الجوع، ومحفزات للأكل مثل الرغبة الشديدة للأكل والجفاف وما إلى ذلك وإشراك حواسك من خلال ملاحظة الألوان والروائح والقوام والطعم والنكهات.

الأكل الواعي يعني أيضًا تعلم كيفية التعامل مع الشعور بالذنب والقلق بشأن الطعام، والتركيز على جودة النظام الغذائي بما في ذلك جميع مجموعات الطعام، والتركيز على المغذيات الدقيقة مثل فيتامينات A وD وE وC وB المركبة، وملاحظة آثار الطعام على مشاعرك وجسمك.

فكر قبل شراء الأطعمة أثناء التسوق

يجب قراءة الملصق الغذائي والمكونات والسكريات والصوديوم والدهون غير المشبعة والدهون المشبعة وما إلى ذلك التي تكون موجودة على الأطعمة أثناء التسوق، ولا تذهب للتسوق وأنت جائع لأن ذلك سيجعلك تضيف أطعمة غير مرغوب فيها إلى عربة التسوق الخاصة بك.

تناول الكثير من الماء

يختلف تناول الماء باختلاف العمر ومؤشر كتلة الجسم والرطوبة والتغيرات المناخية ومستوى النشاط واستهلاك الطعام، لذا يوصى باستهلاك متوسط 3 لتر مياه يوميًا على الأقل لمنع ضربة الشمس وغيرها من ظروف التمثيل الغذائي.

الهدوء والنوم جيدًا

يمكن أن يساعد التأمل أو الهوايات او قضاء وقت ممتع مع العائلة في التخلص من التوتر والمساعدة على النوم المريح بشكل يومي حتى ينعش الجسم ويكون ذلك آلية للشفاء.

النشاط البدني المنتظم

كهدف عام استهدف 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل كل يوم مثل المشي والسباحة والركض وما إلى ذلك، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، وقم للوقوف على الأقل كل 30 أو 40 دقيقة لمرة واحدة ثم تمدد.