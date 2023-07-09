أهمها الحصول على "نوم كاف".. طقوس صباحية للتخلص من دهون البطن

تعتبر دهون البطن واحدة من أكثر الدهون العنيدة، ويمكن أن يكون من الصعب التخلص منها.

فيما يلي طقوس الصباح التي يمكن أن تسرع من فقدان الدهون حول منطقة البطن.



قد تكون دهون البطن مصدر قلق للناس ليس فقط لأنها قد تؤثر على مظهر الشخص ولكن أيضًا بسبب آثارها الصحية الخطيرة، إلى جانب ذلك فإن تراكم دهون البطن هو أكثر خطورة من أي رواسب دهنية أخرى في الجسم نظرًا لأنه يحيط بأعضائك الداخلية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشاكل الكبد، تُعرف أيضًا باسم الدهون الحشوية.

ويمكن أن تساعد بعض كمياتها في وظائف الجسم، ولكن الكثير منها يمكن أن يعيق الصحة العامة.

إليك الأشياء التي يمكنك القيام بها أول شيء في الصباح لاستهداف دهون البطن العنيدة وكسب بعض النقاط الصحية لجسمك.

استيقظ وترطيب

إن بدء يومك بكوب طويل من الماء مملوء بعصير الليمون هو وسيلة ممتازة لبدء عملية التمثيل الغذائي، لا يعمل هذا المزيج المنعش على ترطيب جسمك فحسب بل يساعد أيضًا على الهضم ويزيل السموم من نظامك ويدعم فقدان الوزن عن طريق تعزيز عمليات حرق الدهون.

الانخراط في ممارسة الصباح

ممارسة الرياضة في الصباح وسيلة فعالة لحرق دهون البطن، سواء كان ذلك مشيًا سريعًا أو جلسة يوجا أو تمرينًا متقطعًا، فإن تحريك جسمك في وقت مبكر من اليوم يساعد على رفع التمثيل الغذائي لديك وتعزيز أكسدة الدهون.

تناول وجبة فطور غنية بالبروتين

يعد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين أمرًا ضروريًا للحفاظ على الشبع واستقرار مستويات السكر في الدم وزيادة التمثيل الغذائي، قم بتضمين أطعمة مثل البيض أو الزبادي اليوناني أو عصير البروتين لبدء يومك بتناول وجبة غنية بالعناصر الغذائية.

ممارسة الأكل اليقظ

يتضمن الأكل اليقظ الانتباه الكامل لطعامك وتذوق كل قضمة وتناول الطعام ببطء، تساعدك هذه الممارسة على أن تصبح أكثر انسجامًا مع إشارات الجوع والامتلاء في جسمك، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام ويقلل من تراكم الدهون في البطن.



إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في وجبتك الصباحية في إنقاص الوزن واستهداف دهون البطن على وجه التحديد، اختر الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات وكلها مصادر ممتازة للألياف الغذائية.

تساعد الألياف على تنظيم الجوع وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتعزز الهضم الصحي وتقلل من الانتفاخ وتراكم الدهون.

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم الكافي أمر حيوي للتحكم في الوزن والصحة العامة، قلة النوم تعطل تنظيم الهرمونات وتزيد من الشهية وتعزز تخزين الدهون خاصة في منطقة البطن، تهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم عمليات حرق الدهون في الجسم.