الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تتهم اليابان بدعم أوكرانيا.. وتحذرها من مواجهة عسكرية

مدفيديف
مدفيديف

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن اليابان تكثف تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، محذرًا من أن ذلك سيجرها إلى مواجهة عسكرية مع روسيا.

وقال ميدفيديف، في كلمة مصورة بثها عبر قناته على تليجرام: "بلادنا تواصل القتال ضد أوكرانيا، مهما بدا الأمر حزينًا ومؤسفًا، وبدعم من الأوصياء الغربيين الذين كانوا حلفاءنا خلال تلك السنوات، سنوات الحرب الوطنية العظمى، ومن المؤسف أن الجارة اليابان تقدم المساعدات على نحو متزايد لنظام كييف وتنجر إلى مواجهة عسكرية".

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الدفاع البريطانية: روسيا تخاطر بتقسيم قواتها لمنع حدوث اختراق أوكرانى

 

روسيا: الجيش سيدمر قذائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين أنه فور وصول قذائف اليورانيوم المنضب الأمريكية إلى أوكرانيا سيقوم الجيش الروسي بتدميرها كما دمر القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف من قبل.

وقال باشكين حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب قد تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأمريكية ستلقى نفس المصير".

وأضاف عضو مجلس الاتحاد الروسي، أنه من المرجح أن يتم تدمير تلك الذخيرة فور وصولها إلى مخازن قوات كييف، معربًا عن أسفه لتسبب قذائف اليورانيوم في تلوث البيئة، موضحًا أن الأمر ترجع مسئوليته بالكامل على البريطانيين.

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روسيا : الجيش سيدمر قذائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن الإدارة الأمريكية تنوي الإعلان للمرة الأولى عن شحن قذائف من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 25 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة خلال اليوم الماضي، كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح، وعززت القوات الروسية مواقعها في محور دونيتسك.

وذكرت الدفاع الروسية في بيانٍ أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم إحباط 4 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيا والقضاء على 115 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى إحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في منطقتي غريغوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

اليابان أوكرانيا مواجهة ميدفيديف روسيا كييف

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