الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا : الجيش سيدمر قذائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا

عضو مجلس الاتحاد
عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين، أنه فور وصول قذائف اليورانيوم المنضب الأمريكية إلى أوكرانيا سيقوم الجيش الروسي بتدميرها كما دمر القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف من قبل.

وقال باشكين حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب قد تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأمريكية ستلقى نفس المصير".

وأضاف عضو مجلس الاتحاد الروسي أنه من المرجح أن يتم تدمير تلك الذخيرة فور وصولها إلى مخازن قوات كييف، معربا عن أسفه لتسبب قذائف اليورانيوم في تلوث البيئة، موضحا أن الأمر ترجه مسؤوليته بالكامل على البريطانيين.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن الإدارة الأمريكية تنوي الإعلان للمرة الأولى عن شحن قذائف من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

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