الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع البريطانية: روسيا تخاطر بتقسيم قواتها لمنع حدوث اختراق أوكرانى

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا تخاطر بتقسيم قواتها فى إطار سعيها لمنع حدوث اختراق أوكرانى فى جنوب أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - فى آخر تحديث استخباراتى لها عبر موقع التواصل الاجتماعى (إكس) تويتر سابقا - "أن القوات الأوكرانية واصلت القيام بأعمال هجومية على محور أوريكيف فى جنوب أوكرانيا مع وصول الوحدات إلى خط الدفاع الروسى الرئيسى الأول".


وأشارت إلى أن "القوات الروسية التى تتألف بشكل أساسى من جيش الأسلحة المشترك رقم 58 وعناصر القوات الروسية المحمولة جواً، تسعى إلى وقف الهجوم المضاد الأوكرانى مع الحفاظ على هجومها على المحور الشمالى حول كوبيانسك".


ولفتت إلى أن روسيا تسعى على الأرجح إلى صرف انتباه أوكرانيا عن هجومها المضاد، مما يجبرها على تقسيم قواتها بين أوريخيف وكوبيانسك.


وأضافت الدفاع البريطانية أنه "بالنظر إلى أن روسيا حققت مكاسب متواضعة بالقرب من كوبيانسك منذ بدء الهجوم المضاد الأوكرانى فى يونيو الماضي، فمن المرجح أن تسعى إلى الاستفادة من هذه المكاسب من خلال الاستمرار فى تزويد المحور بالموارد".

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