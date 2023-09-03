الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون – جو جوميز – جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر - واتارا إندو – دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

معلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وسيتولى المُعلق الرياضي "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

 ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، جمعهم من انتصارين وتعادل وحيد حتى الآن.

بينما يتواجد أستون فيلا حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات أيضًا، جمعهم من انتصارين وهزيمة واحدة.

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