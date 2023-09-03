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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد أستون فيلا، بالإضافة إلى القمة النارية التي تجمع بين أرسنال ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- كريستال بالاس X وولفرهامبتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium       

- ليفربول X أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- أرسنال X مانشستر يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- جيرونا X لاس بالماس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1     

- ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1     

- أتلتيكو مدريد X إشبيلية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أوساسونا X برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1     

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- إنتر ميلان X فيورنتينا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- تورينو X جنوي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

- إمبولي X يوفنتوس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1     

- ليتشي X ساليرنيتانا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- آينتراخت فرانكفورت X كولن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا 

- يونيون برلين X لايبزيج: في الساعة السادسة والنصف مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- تولوز X كليرمون فوت: في تمام الساعة الثانية ظهرًا 

- ليل X مونبلييه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- لوهافر X لوريان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ميتز X ستاد ريمس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- نيس X ستراسبورج: في تمام  الساعة السادسة مساءً 

- ليون X باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

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ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى الانجليزى ليفربول ارسنال مانشستر يونايتد استون فيلا

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