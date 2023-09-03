الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

20 عيادة متنقلة.. أماكن ومواعيد عيادات المرحلة الثانية من "حقك تنظمى" بالإسكندرية

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن انطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار المبادرة القومية "100 يوم صحة".

استمرار خدمات المرحلة الثانية لمدة 5 أيام

وأوضحت مديرية صحة الإسكندرية، في بيان لها اليوم الأحد، أن المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي"، التي انطلقت أمس السبت، تستمر فعالياتها حتى الأربعاء 6 سبتمبر 2023 بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تشمل كلًا من: منطقة وسط، وشرق والعامرية والعجمي.

وتُقدم العيادات جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان خلال فترة الحملة، إضافة إلى الكشف بالأشعة التليفزيونية، وتوفير تخصصات طبية كأمراض النساء والباطنة والأطفال لتحقيق أقصى منفعة للسيدات المنتفعات وذويهم.

أماكن عيادات تنظيم الأسرة في حملة من حقك تنظمي بالمناطق الطبية المدرجة بالمرحلة الثانية من الحملة.

20عيادة متنقلة بـ4 مناطق طبية 

إدارة وسط

-اليوم الأول: مضيفة جمعية سرنجة أبيس 8.
-اليوم الثاني: مستوصف الشروق أبيس 7/1.
-اليوم الثالث: مضيفة قرية أبيس 8/12.
-اليوم الرابع: مضيفة قرية أبيس8/9.
-اليوم الخامس: مشروع ناصر أبيس10 أمام مسجد الفتح.


إدارة شرق

-اليوم الأول: مركز شباب أبيس الأول.
-اليوم الثاني: سكينة شارع 10.
-اليوم الثالث: عزبة القلعة أمام مسجد عبدالقادر.
-اليوم الرابع: سكينة شارع 14أمام مسجد قباء.
-اليوم الخامس: جانوتي أمام صيدلية كلينك.

إدارة العجمي

اليوم الأول:  جمعية تنمية المجتمع والثقافة. 
-اليوم الثاني: جمعية رفقاء الخير.
-اليوم الثالث: منطقة جهينة.
-اليوم الرابع: مسجد الكريم.
-اليوم الخامس: مؤسسة الصغير.


إدارة العامرية  

-اليوم الأول: قرية المهندسين. 
-اليوم الثاني: حارس2.
-اليوم الثالث: قرية البصرة.
-اليوم الرابع: قرية اليمن.
-اليوم الخامس: قرية الهاوية.

مديرية الشؤون الصحية حقك تنظمي وزارة الصحة 100 يوم صحة الصحة الإنجابية صحة الإسكندرية

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