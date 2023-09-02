السبت 02 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| عبادات تقرب الإنسان من الله وترزقه التوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

الدكتور محمد عبدالمالك
الدكتور محمد عبدالمالك

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ هناك عبادات وطاعات تقرب الإنسان من الله عز وجل وترزقه التوفيق في الدنيا والآخرة؛ أبرزها إصلاح الإعتقاد، أي أن يعتقد الإنسان أن الله واحد لا شريك له ولا ضد أو ند له، ولا شبيه أو مثيل له، ولا ولد له ولم يتخذ صاحبةً ولا ولدا، مستشهدا بسورة الإخلاص: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

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وأضاف عبدالمالك، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ إصلاح العبادات بمعنى أن يتوجه الإنسان في عبادته إلى الله وحده وتكون خالصة لوجهه، مشيرًا إلى أن الإصلاح هدي من سبقونا ودعوة الأنبياء والمرسلين لأممهم، فالصلاح هو سلوك طريق الهدى أو الاستقامة على ما يدعو إليه الشرع وهو صفة الأنبياء والمرسلين وسمتهم ودعوتهم كانت للإصلاح.

وتابع أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلم وقال له: «يا رسول الله إني أعمل العمل لله، ولكني أحب أن يطلع عليه الناس»، وقبل أن يجيبه النبي محمد صلّ الله عليه وسلم بكلمة نزل الأمين جبريل عليه السلام يجوب الآفاق ويطوب بأجنحته السبع الطباق ويقرأ على الرسول صلّ الله عليه وسلم قول الله تعالى: «قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌۖ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

جامعة الأزهر الأزهر الناس قناة الناس المتحدة

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