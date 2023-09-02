السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة فيديو منع مواطن من إقامة عزاء والدته بالفيوم

اسعاف
اسعاف

كشفت الأجهزة المختصة، عن ملابسات تداول مقطع فيديو وتعليق مزعوم بصور لأحد الأشخاص على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعى خلاله صاحب الحساب بقيام صاحب الصورة بمنعه من إقامة عزاء والدته بمسقط رأسها بمركز شرطة إطسا بالفيوم لوجود خصومة سابقة بينهما.

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بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/7/2023 توفيت والدة صاحب الحساب وقيامه بالتوجه لمسقط رأسها ودفنها بذات البلدة، ورغب المذكور فى إقامة سرادق عزاء إلا أن أهليته اعترضوا لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين عائلة أخرى، وباستدعاء صاحب الحساب قرر بما جاء بالفحص وأنه استقبل العزاء بمحل إقامته بمدينة الفيوم وتمت إزالة أسباب الشكوى.

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 كما أنه أمكن ضبط (المشكو فى حقه) صاحب الصورة المُشار إليه، وبحوزته "فرد خرطوش"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقطع فيديو فيس بوك مركز شرطة إطسا مدينة الفيوم فرد خرطوش

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