بينهم 3 سيدات.. إصابة 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 5 مواطنين بينهم 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قصر الباسل، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق إطسا، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.