الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة اعتداء ضباط أمن الفيوم على سيدة أثناء ضبط نجلها

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ادعت خلاله صاحبة الحساب بقيام رجال الشرطة من قوة قسم شرطة أول الفيوم بضبطها ونجلها والاعتداء عليها وتحرير محضر لنجلها دون وجه حق.

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وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 أغسطس الجارى تم ضبط نجل الشاكية - مسجل شقى خطر وقد سبق اتهامه فى 20 قضية سرقة ومخدرات وسلاح نارى وضرب - بناءً على إذن من النيابة العامة عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة. 

وضبط المتهم بحوزته 48 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالى وسلاح، ولدى اصطحاب القوة الأمنية لمسكنه لاستكمال إجراءات التفتيش قامت المذكورة - مطلوب التنفيذ عليها فى 5 قضايا شيك وإيصال أمانة- بالاعتداء على القوات بالسب، فى محاولة منها لتهريب نجلها، وتمت السيطرة على الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.

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