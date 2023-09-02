رئيس جنوب أفريقيا: حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ‏سيفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات 2024

صرح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم، بأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، ‏سيفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات عام 2024، ولن يحتاج إلى الاستمرار في الحكم ضمن ائتلاف.‏

وأضاف رامافوزا وهو زعيم الحزب أن حزبه سيحقق أغلبية مطلقة، معربا عن ثقته من الخروج منتصرين من جولة الإنتخابات المقبلة، وفقا لقناة سابك الجنوب أفريقية.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا، أن شعبه يرى الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، كوسيلة لتحقيق التغيير في البلاد.

وشدد رامافوزا علي أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيحصل على أكبر دعم من قبل أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو حزب كوساتو القوي، والحزب الشيوعي.

ومن المقرر أن ينتخب مواطنو جنوب أفريقيا عام 2024 أعضاء البرلمان، وفي نهاية التصويت، سيعين حزب الأغلبية رئيس البلاد.

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تكشف معايير اختيار الأعضاء الجدد فى "بريكس"

وفي نهاية أغسطس الماضى، كشفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، عن معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس.

جاءت تصريحات باندور خلال مقابلة مع صحيفة "تايمز لايف" المحلية.

وقالت باندور إن معايير اختيار الأعضاء الجدد تشمل الالتزام بالأفكار التقدمية، والاعتراف بالأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة العالمية الرائدة، بجانب الإيمان بالسلام واحترام القانون الدولي.

وأشارت الوزيرة الجنوب إفريقية، إلى أن المعايير تشمل أيضًا الإيمان بالحرية والعدالة، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية.

وأوضحت أن الاختيار ركز أيضًا على الدول التي أعربت رسميًا عن اهتمامها بالعضوية.

يجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة بريكس عقدت في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس الجاري، برئاسة جنوب إفريقيا.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال القمة الماضية، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارًا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.