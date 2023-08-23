رئيس الوزراء يصل إلى جنوب إفريقيا للمشاركة فى "قمة بريكس"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية، واحتفالية ثقافية، يقيمها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، لرؤساء الوفود المشاركين.



كما من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء غدًا كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، كما من المُنتظر أن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.

جولة تفقدية

يذكر أنه فى بداية رحلته للمشاركة في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع "بريكس" نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية في عدد من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، ورافقه خلالها الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة وشركة مصر للطيران.

وخلال جولته بمطار القاهرة استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الطيران المدني حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة، مؤكدًا أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل جودة من الخدمات للمسافرين وبما يحقق مزيدًا من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: بدأت جولة رئيس الوزراء بتفقد مشروع امتداد لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وهو المبنى المخصص لرحلات شركات تحالف ستار العالمي، ورحلات الناقل الوطني مصر للطيران، بهدف الوقوف على أعمال توسعة لمساحة للمبنى ضمن خطط التطوير التي يشهدها مطار القاهرة الدولي.