رئيس جنوب إفريقيا بقمة بريكس: الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إن قمة بريكس تعد محركا أساسيا للنمو العالمي، وتهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر رمزا لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

ورحب رئيس جنوب أفريقيا، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات اليوم الثاني لقمة بريكس في جوهانسبرج، اليوم الأربعاء، والمذاعة عبر فضائية "إكسترانيوز"، بالتعاون والشراكة بين بريكس والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية والمؤسسات المالية العالمية أصبحت تستخدم كأدوات في الصراعات الجيوسياسية.

وتابع رئيس جنوب أفريقيا، أننا سنتعاون مع جميع الدول التي لها مصلحة في بناء نظام عالمي شمولي وعادل، وستكون قمة بريكس ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح، وستواصل النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.