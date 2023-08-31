مصر تعزى جنوب إفريقيا فى ضحايا حريق مبنى بجوهانسبرج

أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر لجنوب إفريقيا في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى بمدينة جوهانسبرج، والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

تضامن مصر مع جنوب إفريقيا

وأكد تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.

وارتفع عدد الضحايا في حادث حريق مبنى داخل جوهانسبرج إلى 73 قتيلًا وأكثر من 52 مصابا.

وتحقق سلطات جنوب إفريقيا في أسباب اندلاع الحريق، خاصة أن المبنى كان بداخله نحو 200 شخص.