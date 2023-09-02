السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المواد الغذائية": هدوء نسبي في الأسواق وسط مطالب بتغيير سياسة المرتجعات

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة من الهدوء النسبي سيطرت على مشتريات المصريين للسلع الغذائية في الأسواق.

وأوضح المنوفي في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه بالنسبة لـ"الألبان" يتراوح سعر الكيلو السائب من 22 - 30 جنيهاً حسب نسبة الدسم، والمعبأ ارتفع مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح من 30 - 38 جنيهاً، وفيما يتعلق بأسعار "الجبن"، الجبنة البيضاء يتراوح سعر الكيلو من 90 - 120 جنيهاً، أما الجبنة التركي فيتراوح سعر الكيلو من 180 - 220 جنيهاً، وبالنسبة للجبن الكيري السائبة فتتراوح من 80- 100 جنيه للكيلو.

استقرار أسعار السلع الغذائية بالأسواق التجارية 

وأضاف المنوفي في بيان صحفي اليوم السبت، أنه فيما يخص سعر "المكرونة"، سجل سعر العبوة 400 جرام بسعر 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر "الأرز" فيتراوح سعر الكيلو من 18- 22 جنيه للكيلو، وسعر "الدقيق" من 18- 22 جنيه للكيلو، موضحاً أن أسعار "السكر" ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية ليتراوح من 29 - 30 جنيهاً, وبالنسبة لسعر "التونة" فهي أيضاً ارتفعت، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20- 25 جنيهاً، أما القطع من 35- 50 جنيه للعلبة، أما "الإندومي" فزادت جميع أنواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهان بداية من سبتمبر.

ولفت إلى أنه فيما يخص سعر زيت الطعام، فيتراوح سعر العبوة اللتر من 50 - 60 جنيها، والعبوة لتر إلا ربع تتراوح من 40 - 45 جنيها.

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مطالب بتغيير سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار

وطالب المنوفي بتغيير سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار، والتي ترفض قبول المرتجعات والتوالف من التجار وتغييرها، مشيرا إلى أن الشعبة استقبلت العديد من الشكاوى بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة على التاجر.

وأضاف أنه تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف، موضحا أن التجار يقومون بعمل حصر لهذه المرتجعات والتوالف لإعادتها لهذه الشركات، خاصة وأن هامش ربح التاجر بسيط جدا لا يتحمل عبء خسارة عدم استبدال التوالف أو المرتجعات.

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