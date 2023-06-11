غرفة القاهرة التجارية تطلق خدمة الدفع الإلكترونى بالتعاون مع "أي فاينانس"

أطلقت غرفة القاهرة التجارية، اليوم الأحد، خدمة الدفع الإلكترونية رسميًا لاعضائها ومنتسبيها من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي خدمات لسداد رسوم " اشتراكات الغرفة المتأخرة والحالية".

وجاء ذلك بالتعاون مع شركة" أي خالص للدفع الإلكتروني" المملوكة لشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المنوطة بالمدفوعات الإلكترونية الحكومية بالسوق المصري.

ومن خلال منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة بغرفة القاهرة يحصل منتسبي الغرفة على إيصال إلكتروني معتمد رسميًا بهذه الخدمة.

ويأتي تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بغرفة القاهرة تماشيًا مع توجه الدولة بتنفيذ منظومة التحول الرقمي والشمول المالي لتحقيق خطة التنمية المستدامة واستمرارًا للتوسع في الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها في مختلف اللنشطة مع تنوعها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.

ويستفيد منتسبو غرفة القاهرة من خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة "خالص للدفع الإلكتروني" من خلال 16 شركة منتشرة بسوق المدفوعات الإلكترونية تتضمن أكثر من " 400 ألف" ماكينة دفع إلكتروني منتشرة على مستوى الجمهورية.