السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المنوفي" يُشيد بتعيين وزير التجارة والصناعة 12 سيدة بـ10 مجالس إدارات للغرف التجارية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أشاد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، بتعيين وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، 12 سيدة في 10 مجالس إدارات للغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

وقال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية اليوم، إن القرار يؤكد رؤية الدولة وجهودها في دعم وتمكين المرأة، ومساعدتها لتقلد المناصب القيادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد المنوفي، أن سيدات الأعمال لهم دور هام في الغرف التجارية، كما يتمتعن بكفاءة عالية، ولهم القدرة على تحقيق المزيد من النجاحات في المناصب التي تقلدنها بالغرف التجارية.

وأعرب المنوفي، عن أمله أن يرى في القريب العاجل، سيدة مصرية ترأس مجلس إدارة إحدى الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون سابقة هي الأولى نوعها في مصر.

وأوضح المنوفي، أن المرأة المصرية، حققت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القيادة السياسية لدعمها، للحد الذي أطلق عليه البعض توصيفًا لوضع المرأة في عهد الرئيس السيسي بـ"العصر الذهبي للمرأة".

وأشار حازم المنوفي، إلى حرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، على تمكين المرأة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية في الدولة، كما قامت الدولة بتعديل التشريعات والقوانين لصالحها وضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن تعيين العديد من السيدات في مجالس إدارات الغرف التجارية، هو امتداد لرؤية الدولة في تمكين المرأة.

أحمد سمير اقتصادي الاتحاد العام الاقتصادي الاقتصادية

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