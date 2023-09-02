افتتاح مؤسسة الشيخ أسامة الأزهري في جاكرتا

في خطوة مهمة لصداقة مصر وإندونيسيا..

افتتحت مؤسسة الشيخ أسامة الأزهري في إندونيسيا، بحضور عدد كبير من كبار علماء العالم العربي والإسلامي في خطوة مهمة لصداقة مصر وإندونيسيا، والقيام برسالة الأزهر في حفظ الأوطان وصناعة العمران.

وأقيم حفل افتتاح المؤسسة في أحد فنادق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور الحبيب لطفي بن يحيى رئيس المجلس الصوفي العالمي، وسفير جمهورية مصرالعربية السفير أشرف سلطان، والشيخ رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، والحبيب هلال العيديد نائب رئيس جمعية نهضة العلماء.

كما حضر اللواء جوسلين مندوب الوزارة المنسقة للشؤون السياسية والقانونية و الأمنية و كوكبة من العلماء من مختلف دول العالم ونواب الوزراء والسفراء والفنانين.

وبدأ الحفل في الساعة العاشرة صباحا بتلاوة القرآن الكريم بصوت " يسريزال"، وبعده النشيد الوطني الأندونيسي والنشيد الوطني المصري.

كانت الكلمة الأولى للدكتور محمد هداية الله، رئيس مؤسسة الشيخ أسامة الأزهري، ثم بعدها كلمة الفنان دودي هرلينو وهو واحد من أشهر الفنانين الإندونيسيين ثم عرض خطاب التهنئة المرسل من مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، تبعها كلمة الدكتور إدريس الفاسي الفهري نائب رئيس جامعة القرويين بالمملكة المغربية.

وعرض الحفل الكلمة المرسلة من الشيخ أبو بكر بن أحمد، مفتي دولة الهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند، على الشاشة ثم كلمة الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية، تبعها الكلمة المرسلة من مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي النيجيري، تبعها فاصل من الإنشاد والمديح للمنشد مصطفى عاطف .

وتحدث في حفل الافتتاح أيضاً الشيخ رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، تبعها إنشاد ومديح نبوي للداعية الشيخ جابر البغدادي، ثم بعد ذلك كانت كلمة الدكتور ناجي راشد العربي الأستاذ بجامعة البحرين.

ثم عرضت الكلمة المرسلة من الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ رئيس دار المصطفى للدراسات الاسلامية بتريم، ثم عرض الخطاب المرسل من شيخ الإسلام في جمهورية أذربيجان شيخ الاسلام الله شكر باشا زادة على الشاشة ايضا، وبعدها كانت كلمة اللواء جوسلين مندوب الوزارة المنسقة للشؤون السياسية والقانونية الأمنية.

وعرضت الكلمة المرسلة من وزير الشئون الدينية في ماليزيا الوزير سيناتور داتو محمد نعيم بن مختار وبعدها كان عرض الكلمة المرسلة من العلامة الحبيب عمر بن حامد الجيلاني شيخ الشافعية في مكة المكرمة وبعدها تم عرض الكلمة المرسلة من الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق.

وتحدث في الحفل راعي المؤسسة سماحة الحبيب محمد لطفي بن يحي رئيس المجلس الصوفي العالمي، تبعها كلمة الشيخ الدكتور أسامة الازهري التي صحبتها مراسم الافتتاح من إمضاء اللوحة الرسمية للمؤسسة ودق جرس الافتتاح كما هي العادة في إندونيسيا.

وكان الختام مع مجموعة من الأيتام صعدوا مع الشيخ أسامة الأزهري على المسرح لمنحهم هدايا، ودعا الشيخ أسامة الأزهري أعضاء المؤسسة لتكريمهم، بعدها تمت دعوة الضيوف على المسرح لالتقاط الصور التذكارية.

عن المؤسسة

ومؤسسة الشيخ أسامة الأزهري” هي مؤسسة خيرية دعوية تعليمية إنسانية تأسست في إندونيسيا بقانون رقم أ ه و - 0008018 . أ ه، في مايو سنة ٢٠٢٣م، الذي أصدرته وزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية اندونيسيا.

وتعد المؤسسة مبادرة رائدة في خدمة الإنسانية، فتسعى إلى إصدار مجموعة من الكتب والبحوث العلمية التي تساهم في بناء البنية المعرفية ونشر المنهج الوسطي على المستوى المحلي والعالمي، كما أن المؤسسة ستقوم بمد جسور التعاون مع الجهات المختلفة المشتركة في العمل الدعوي والتعليمي والاجتماعي.