الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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الدين لله

بحضور رئيس إندونيسيا.. الأزهري يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الصوفي العالمي

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الصوفي العالمي بإندونيسيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الإندونيسية السيد الرئيس جوكو ويدودو.

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وبدأت فعاليات المؤتمر اليوم الثلاثاء، في قاعة شاهد بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة بيكالونجان شرق اندونيسيا، واقتصرت مراسم جلسة الافتتاح على النشيد الوطني الاندونيسي، وتلاوة آيات مباركة من القرآن الكريم، وكلمة محافظ جاوة الوسطى، وكلمة وزير الدفاع الاندونيسي السيد الفريق: فرابوو سويانتو، رئيس لجنة المؤتمر، بجانب كلمة العلامة الجليل الدكتور الحبيب محمد لطفي بن علي بن يحيي، رئيس المجلس الصوفي العالمي، إضافة إلى كلمة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري نيابة عن ضيوف المؤتمر، بجانب كلمة السيد الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء منهم الشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي، والأستاذ الدكتور سعيد عقيل، والدكتور أبكر ولر مدو، والشيخ محمد الشحومي، والدكتور جمال السفرتي مستشار رئيس جمهورية ألبانيا.

ويشهد المؤتمر حضورا علميا كبيرا، بحضور ثلة مهمة من العلماء والأكاديميين ومشايخ التصوف من أربعين دولة، مع السادة الوزراء والسفراء ورجال الدولة الاندونيسية، وعدد كبير من الطلبة في الجامعات الاسلامية الاندونيسية.

وتدور جلسات المؤتمر حول التربية الصوفية وأثرها في تزكية النفوس، والاقتصاد والتنمية المستدامة، وحماية الأوطان من الإرهاب، والإعلام وصناعة الرأي العام، وتعظيم دور القيم الروحية في صناعة الإنسان الناجح المتحضر، القادر أن يصنع الحضارة.

وزار الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الخميس 24 أغسطس الجاري، جامعة ماكواري في مدينة سيدني بأستراليا، في ضيافة السيناتور الدكتور شوكت مسلمان والبروفيسور راحات منير، وبمعية الشيخ عزام مستو والشيخ يحيى صافي والسيد خالد علم الدين.

إندونيسيا مؤتمر المجلس الصوفي العالمي بإندونيسيا الأزهر الشريف لمركز الدولي للمؤتمرات مدينة بيكالونجان القرآن الكريم

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